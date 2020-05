Fritz Neugebauers Entscheidungswoche

Fritz Neugebauer ( ÖVP) greift bei seinem Vorsitz als Zweiter Nationalratspräsident mitunter zu Methoden, die früher im Klassenzimmer gang und gäbe waren.



SPÖ-Abgeordnete Sabine Oberhauser erzählt gerne folgende Schnurre: Als der BZÖ-Abgeordnete Gerald Grosz während einer Debatte wieder einmal eine Verbalinjurie hinaus plärrte, rief Neugebauer den Abgeordneten kurz zu sich. Die Debatte ging weiter, Grosz ging zu seinem Platz zurück. Doch ehe dann ein neuer Abgeordneter ans Pult kam, sagte Neugebauer in ernstem Ton: "Bevor der nächste Redner dran kommt, hat uns der Abgeordnete Grosz etwas zu sagen." Daraufhin Grosz zum überraschten Publikum: "Ich bedaure die Wörter ,Mörder des Bauernstandes'. Und weil eine Reihe von Abgeordneten so tat, als hätte sie die Entschuldigung nicht verstanden, musste Grosz den Satz gleich noch einmal wiederholen. Oberhauser: "Das war in diesem Fall die richtige Art, um zu zeigen, was im Plenum einfach zu viel ist. Neugebauer hat eine brillante Vorsitzführung."



Neugebauer, früher Pflichtschullehrer-Gewerkschafter und seit 1997 Chef der Beamtengewerkschaft (GÖD), trifft Mitte dieser Woche eine wichtige Entscheidung. Er berät mit seinen Funktionären in der Fraktion der Christgewerkschafter (FCG), ob er noch einmal für den Gewerkschaftsvorsitz kandidiert. In diesem Fall wäre ihm die Wiederwahl am 8. November beim GÖD-Bundeskongress für weitere fünf Jahre sicher. Dagegen spricht Neugebauers Alter. Er wurde kürzlich 67 Jahre alt.