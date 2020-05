Freundschaftlicher Gipfelstreit am Glockner

Übrigens ist auch die Erzherzog-Johann-Hütte, die in ihrer Urform am 18. August 1880 eröffnet und mehrmals erweitert wurde, ein "Grenzfall": "In unserer Küche steht man mit einem Bein in Kärnten, dort ist der Herd, und mit dem anderen in Tirol, dort ist die Anrichte", schildert Bauer. Mit anderen Worten: Gekocht wird in Kärnten, gegessen in Tirol.



Obwohl der ÖAK sein Stückchen Gipfel vor 1880 per Schenkung erworben hatte, wurde dies vom früheren Deutschen und Österreichischen Alpenverein nicht anerkannt. Erst ein Kaufvertrag machte den ÖAK 1936 dann offiziell zum Gipfelbesitzer.