Frau Wulff provoziert die Deutschen

Warum tut sie ihm das an?," fragt die Bild-Zeitung. Christian Wulff hätte es nicht verdient, dass seine junge Frau über Eheprobleme spricht und darüber klagt, dass sie ihre Bedürfnisse unterdrücken musste und nach den Terminplänen ihres Mannes gelebt hat. Die Stimmung kippt gegen Bettina Wulff, seit vor einer Woche bekannt wurde, dass sie gegen die Gerüchte, sie hätte eine Vergangenheit im Rotlichtmilieu, jetzt gerichtlich ankämpft. Gleichzeitig wurde der Erscheinungstermin ihres Buches "Jenseits des Protokolls" vorverlegt. In Stern, Brigitte, Gala und Bunte erschienen Exklusiv-Interviews der 38-Jährigen, in denen sie unter anderem sagt: "Ich werfe meinem Mann manchmal vor, dass er mich ein großes Stück auch in die Rolle gedrängt hat. Und wenn ich es im Nachhinein betrachte, rächt sich dies auch in der Beziehung." Sie erwähnt auch, dass sie sich bei seinem Rücktritt bewusst von ihrem Mann entfernt hingestellt habe. Weil sie allen zeigen wollte, dass sie eine eigenständige Frau sei und nicht mit ihm in einen Topf geworfen werden wolle.

Erstaunliche Worte für die Frau eines Spitzenpolitikers, die ganz Deutschland wissen lässt, dass sie sich als Paar therapeutische Hilfe geholt haben.