Frau stürzte 14 Meter von Sessellift

Gegen 17.30 Uhr informierte ein ungarischer Urlauber seinen Quartiergeber Peter Zraunig, 56, auf dem Mölltaler Gletscher: „Meine Frau ist noch nicht da.“ Um zum Weißseehaus zu gelangen, muss man den Lift benutzen, der Betrieb war aber schon eingestellt. Daraufhin setzte sich Zraunig in sein Schneemobil und fuhr das Gelände ab: „Aber ich habe nichts entdeckt“, erzählte er dem KURIER.

Währenddessen spielten sich dramatische Szenen ab. Die 33-jährige Urlauberin – das Paar war erst am Tag zuvor zum Skiurlaub auf dem Mölltaler Gletscher angereist – wollte gegen 16 Uhr mit dem Lift zu ihrer Unterkunft, war aber schon zu spät dran. Deshalb war das Gelände mit Absperrungen und Hinweistafeln „Nicht mehr zusteigen – Betrieb eingestellt“ versehen.

Trotzdem stieg die Ungarin in einen Sessel. Der Lift war für die letzte Kontrollfahrt noch in Bewegung. Doch wenig später stoppte das Gerät: Der Liftwart hatte seine Überprüfung abgeschlossen, der Lift hielt an. Die Skifahrerin saß ohne Handy in schwindelnder Höhe fest.