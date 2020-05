Frau gelang Flucht aus Folter-Wohnung

Die Zwei-Zimmer-Wohnung in Hamburg-Barmbek war ausgestattet wie in einem Horror-Film: Stacheldraht an den Fenstern, eine schalldichte Telefonzelle, die offenbar als Gefängnis dienen sollte, Sprengstoff.



In dieser Wohnung hatte ein 30-jähriger Mann am Freitag eine Israelin mit Handschellen gefesselt und zwei Stunden lang gefangen gehalten, bevor sie sich selbst befreien konnte. Die 26-Jährige rettete sich in einem unbeobachteten Moment durch einen Sprung aus dem Fenster - durch den Stacheldraht hindurch. Der Mann folgte ihr zunächst. Als er allein in die Wohnung zurückkehrte, empfing ihn bereits die von Nachbarn alarmierte Polizei. Der 30-Jährige trug laut Spiegel Online eine scharfe Handgranate und eine geladene Schusswaffe bei sich.



Wer weiß, was der Frau für ein Martyrium erspart blieb: Größere Lebensmittelvorräte ließen die Polizei darauf schließen, dass der Mann eine längere Gefangennahme plante. Die britische Zeitung Daily Mail schrieb von einer Folterkammer, dass der mutmaßliche Entführer eine große Palette an medizinischen Instrumenten hatte - Skalpelle, Nadeln, Spritzen.