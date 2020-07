Flick-Straße wird auf Eis gelegt

Logisch, das Projekt ist gestorben", sagte Landeshauptmann Gerhard Dörfler, FPK, Freitagvormittag in Klagenfurt: Er sei nicht bereit, das Projekt ohne Partner durchzuziehen. Das Projekt ist die Verlegung einer Landesstraße am Wörthersee um rund 100 Meter. Die Partnerin ist Milliardärin Ingrid Flick, die für Straßenverlegung, Erwerb der alten Trasse, Bau von Radweg und Aussichtsplattform sowie Errichtung eines öffentlichen Seezugangs rund sechs Millionen Euro zahlen wollte (der KURIER berichtete). Damit verbunden wäre die Zusammenführung ihres Grundstücks am See mit dem gegenüber der Straße liegenden Waldgebiet in Dellach bei Maria Wörth. Daraus hätte sich ein riesiger, immens wertvoller Seebesitz ergeben.

Anlass für den Schwenk des Landes weg von diesem so wichtigen Projekt für den „Lückenschluss des Radweges an der Wörthersee-Süduferstraße" war ein Schreiben von Ingrid Flick an Dörfler. Darin nimmt sie zu den Protesten – die Bevölkerung würde vom See vertrieben und über ein steiles Waldstück geschickt – Stellung: „Ich war verwundert, dass dieses Projekt bereits in der Planungsphase massive und teilweise unsachliche öffentliche Reaktionen hervorgerufen hat." Sie wolle das Vorhaben nur durchführen, „wenn auch alle Anrainer vollinhaltlich einverstanden sind". Ingrid Flicks Sprecher Arnold Mettnitzer: „Wir wollen das Projekt weiterführen, aber keinen Unfrieden. Und wir erwarten uns auch Unterstützung vom Land."