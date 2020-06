Flachgau: Zwei Tote bei Flugzeugabsturz

Die Ursache des Absturzes muss jetzt untersucht werden. Das Flugzeug war eine Maschine des Salzburger Flugrings und war am Donnerstagnachmittag in Gmunden gestartet. Es handelte sich – wie die Polizei bestätigte – um einen Prüfungsflug des Salzburger Flugrings. "Wir sind fassungslos. Der Prüfer war seit über 30 Jahren Fluglehrer. Ein sehr gewissenhafter Mitarbeiter. Ich kann mir nicht erklären, was passiert ist", sagt Obmann Thomas Hasenburger. "Um 15.30 Uhr ist die Maschine vom Radarschirm verschwunden", schildert Markus Prohanka, Sprecher der Austro Control die dramatischen Minuten. Kurz darauf dürfte die Cessna aufgeschlagen sein, denn es wurde der automatische Notsender ausgelöst, der die Hilfskräfte rasch zum Einsatzort lotst. Über die Flughöhe konnte Pohanka keine Angaben machen. Da es sich um einen Sichtflug handelte, "kann die Maschine nicht allzu hoch geflogen sein." Beim Flugzeug handelte es sich um eine Cessna 150, die laut Polizei in Österreich zugelassen war.

Die Absturzstelle selbst war nicht ganz ungefährlich. Nur wenige Meter entfernt befinden sich Westbahn-Gleise und eine Haltestelle, an der Regionalzüge stehen bleiben.