Fischer: ESM-Entscheidung komme "nicht aus dem Ärmel"

Mit hitzigen Debatten zum ESM verabschiedete sich der Nationalrat am Freitag in die Sommerpause - und die Absegnung des Europäischem Stabilitätsmechanismus war daher wenig überraschend auch zentrales Thema in der letzten ORF-Pressestunde vor dem Sommer mit Bundespräsident Heinz Fischer.

Die Grünen fordern von Fischer ja eine Verfassungs-Prüfung, die FPÖ bereitet Verfassungsklagen vor und appelliert an Fischer, die entsprechenden Gesetze nicht zu unterzeichnen.

Damit konfrontiert sagte Fischer, dass das ganze Paket gestern Samstag auf seinen Schreibtisch gekommen sei. Ob er unterschreibe, ließ der Bundespräsident offen. Er müsse sich in den nächsten Tagen erst Klarheit verschaffen, so eine Unterschrift komme nicht "aus dem Ärmel".

Er wolle alles in Ruhe prüfen und sich mit Juristen beraten, so Fischer. Einen offensichtlichen Verfassungsbruch sehe er nicht, er wolle aber in dieser Sache seinen "Entscheidungsraster strenger machen als bei einem offensichtlichen Verfassungsbruch." Am Schluss werde es aber eine Entscheidung geben, die hieb- und stichfest sei, betonte Fischer.

In Österreich kann der Verfassungsgerichtshof ja erst prüfen, wenn der Bundespräsident entschieden hat. Auf die Frage, ob er sich eine Rechtslage wie in Deutschland wünschen würde, wo der Verfassungsgerichtshof entscheidet? Einfacher sei es "auf jeden Fall", so Fischer.