Fiaker-Verbot in Salzburg gefordert

"Das Pferd ist ein Fluchttier und nicht für die Stadt geeignet, wo ständig Autos vorbei fahren, Busse hupen und Kinder schreien. Da kann immer etwas passieren", warnt Faulmann.

Fünf Unternehmer schicken in Salzburg insgesamt 13 Fiaker auf den Residenzplatz – das ist vom Gesetz her genau geregelt. Einer davon ist Franz Wörister, Pinzgauer aus Fusch an der Glocknerstraße und seit 1988 Winter wie Sommer im Geschäft – "weil es der schönste Beruf der Welt ist", wie er sagt. Von einem Fiakerverbot hält Wörister natürlich wenig. "Unseren Rössern fehlt nichts", sagt er. Zwölf Stunden seien Melissa und Pedro an diesem Tag im Einsatz, dafür hätten sie morgen einen freien Tag auf der Wiese, versichert er.

Im KURIER trafen vollbärtiger Tierschützer und rotbackiger Kutscher aufeinander.

"Die Pferde gehen gerne, die wollen Bewegung machen", sagt Wörister. "Natürlich wollen sich Pferde bewegen – aber freiwillig und nicht eingespannt in engem Geschirr und mit Scheuklappen", kontert Tierschützer Faulmann. Und setzt nach: "Die Tiere sind zwölf Stunden unterwegs – aber ich sehe weder Wasser noch Futter." Wörister: "Die sind gewöhnt, untertags nichts zu essen, die halten das locker aus. Und bei dem Wetter haben sie keinen Durst."