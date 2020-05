Falscher Mathematik-Lehrer entlassen

Doch diese Kopie soll eine Fälschung sein. Der Verdächtigte soll sie am Computer selbst hergestellt haben, indem er seine echten Zeugnisse schlicht als Vorlage nahm.

Die Sache flog auf, nachdem der Direktor das Original sehen wollte. Zunächst habe ihn der Kollege vertröstet: Es liege noch beim Landesschulrat. Eine plausible Erklärung, da die Behörde tatsächlich die Originalzeugnisse von Unterrichtspraktikanten fordert, ehe sie einer Schule zugewiesen werden.



Schließlich bat Maier die Universität, nachzuprüfen. Und tatsächlich: Zwar hat der Mann einen Magister- und mehrere Bachelor-Titel aber Mathematik hat er nicht abgeschlossen.

"Ich brauche Lehrer, die ein Vorbild für unsere Schüler sind", betont Direktor Maier.

"Das war eine Riesendummheit." Eva Stuhlpfarrer vom Landesschulrat sieht das genauso. Vor allem, weil der Steirer sehr wohl Mathematik hätte unterrichten dürfen, ohne zu flunkern: "Ein Lehrer kann in der AHS-Unterstufe ungeprüft auch andere Fächer unterrichten, das ist rechtlich möglich."



Da zurzeit eklatanter Mangel an Mathe-Lehrern herrscht, wäre er auch mit halbem Studium in der Klasse gestanden.

Doch Fälschen einer Urkunde ist ein strafrechtliches Delikt, es steht unter Strafandrohung bis zu drei Jahren Haft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.