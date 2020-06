Fall Oliver: Hilferuf ans EU-Parlament

Die zierliche Grazerin erweist sich als unglaublich zäh. Marion Weilharter misstraut der dänischen Justiz und der Familienbehörde so sehr, dass sie nichts unversucht lässt, gegenzusteuern. Die 40-Jährige kämpft seit 3. April um ihren entführten Sohn Oliver, der seither mit seinem Vater Thomas S. an einem geheimen Ort lebt. "Ich habe Donnerstag beim EU-Parlament eine Petition für Oliver und mich eingereicht. Es geht um willkürliche und ungesetzliche Behandlung von Obsorgefällen in Dänemark, in denen ausländische Eltern und Kinder betroffen sind." Es sei von dänischen Behörden ignoriert worden, dass sie seit Olivers Geburt ununterbrochen das Sorgerecht hatte und ihrem Ex-Freund erst im Nachhinein die Obsorge zugestanden wurde. Weilharter erwartet vom Parlament, dass man sich in bilateralen strittigen Obsorgefällen einen fairen rechtlichen Modus zum Wohl des Kindes einfallen lasse. "Ich habe unter anderem auch an das schwedische Königshaus geschrieben", erklärt die Grazerin – und hofft auf eine Antwort. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sei mit dieser Causa schon länger befasst. Eine Sammelklage von insgesamt sechs betroffenen Elternteilen wegen Diskriminierungsverdachts sei so leider nicht akzeptiert und wieder in Einzelfälle zergliedert worden. "Das kann dauern."