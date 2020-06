Fall Ghanem: Ermittlungen wegen Mordverdachts

Seit Mittwochfrüh geben Polizei und Staatsanwaltschaft keine näheren Auskünfte mehr zum Tod des libyschen Ex-Premier Shukri Ghanem. Nur so viel: „Die Ermittlungen laufen wegen Mordverdachts", sagt Thomas Vecsey, Sprecher der Staatsanwaltschaft. „Was wir untersuchen, kann ich nicht beantworten. Es gibt derzeit Umfeld-Erhebungen, die über die Todesursache hinausgehen."Ob damit auch Kontenöffnungen in Österreich gemeint sind? Dazu will sich die Justiz nicht mehr äußern.