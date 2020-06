Experte bestätigt Irans Atomprogramm

Zwei Wochen vor Beginn der nächsten Atomverhandlungen mit Teheran sorgen zwei iranische Nuklear-Experten für Aufsehen. Beide sagen, dass das Atomprogramm ihres Landes nicht mehr zu stoppen sei.

Als Erster preschte der Ex-Sprecher der iranischen Atom-Verhandlungsdelegation, Hossein Mousavian, mit einem Gastkommentar im Boston Globe vor – in dem er als erster iranischer Funktionär die Existenz eines militärischen Atomprogramms bestätigte. Der Wissenschaftler, der derzeit an der Uni Princeton forscht, glaubt, dass weder Sanktionen noch ein Militärschlag oder verdeckte Operationen das Nuklearprogramm der Mullahs aufhalten könnten. Der Iran, so Mousavian, beherrsche die Urananreicherung und habe seit 2002 "break-out capability". So bezeichnet man die Fähigkeit, zündfähige Nuklear-Sprengköpfe herzustellen.