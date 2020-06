Ex-Vizekanzler Pröll gegen Neuauflage von Schwarz-Blau

Zum Umstand, dass der parlamentarische Untersuchungsausschuss zu den Korruptionsskandalen ordentlich am Image der ÖVP kratzt, sagt Pröll: "Das ist eine schwierige Phase. Das kann morgen aber auch jemand anderen treffen. Es kann sich niemand zurücklehnen."

Dass in seinen neun Jahren Politiker-Dasein aus Elan langsam Resignation geworden ist, führt Pröll auf eine "Strömung in der Gesellschaft zurück, die auf Verhinderer und Raunzer aufbaut". Es dominiere zudem eine boulevardeske Grundhaltung, "in der eine Jagdeinladung wichtiger ist als die Frage, ob wir vier oder sechs Prozent Arbeitslosigkeit haben. Wenn wir so weitermachen – viel Vergnügen."