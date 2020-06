Ex-Neonazi im Vorstand der Privatstiftung

Witt hat als Anwalt der Stiftung, in der er im Vorstand sitzt, im Jahr 2008 Honorare über 10.000 Euro verrechnet. Laut dem Grün-Mandatar Karl Öllinger ist das ohne entsprechende Genehmigung passiert – da die Stiftung keinen Aufsichtsrat hat, hätte ein Gericht die Rechtsgeschäfte mit Vorständen absegnen müssen, sagt Öllinger. Er kritisiert auch erneut das Geschäftsgebaren: So soll der Vorstand gut verzinste Wertpapiere abgestoßen haben und 2007 um 50.000 Euro eine hochriskante Beteiligung an einem Fonds für Bananenkühlschiffe erworben haben.