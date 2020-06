Ex-Gesundheitsministerin rechnet in Buch ab

Knapp ein Jahr ( Jänner 2007 bis Dezember 2008) war Andrea Kdolsky ÖVP-Gesundheits-und Familienministerin. Sie galt als schrill – und für eine Politikerin als zu emotional, weil sie Privates öffentlich machte. Mit ihren Reformplänen für das Gesundheitswesen, das staatliche Aufsicht in die Qualitätskontrolle und medizinische Versorgungszentren bringen sollte, brachte Andrea Kdolsky die Ärzteschaft bis zum Streik.

Ihr Reformverlangen ist ungebrochen. Sie verfolgt es heute als Bereichsleiterin der "Health Care Services" beim Beratungsunternehmen PricewaterhouseCoopers Österreich. Im Sachbuch "Hauptsache Gesund", das im Mai erscheint, beschreibt sie das komplexe System mit allen Spielern samt deren Interessen. Sie analysiert Defizite und Fallstricke.

Als Vehikel dient eine in Wien lebende Familie Kriehuber. Hauptfigur Anna, Mann Max, Tochter Ursula und Verwandte, geraten wie jeder andere auch in Kontakt mit Ärzten und Spitälern. Was sie erleben, wie sie sich dabei fühlen und wie sie sich als möglichst mündige, weil zahlende Patienten einbringen, nimmt Kdolsky als Aufhänger für ihre Analysen und die Kernfrage: ob das hohe Gut Gesundheit in Gefahr ist.

Die Ex-Ministerin spricht aus, was Verantwortliche nicht gerne sagen: Dass Österreich, gemessen an den Ausgaben, nicht das gern zitierte beste Gesundheitssystem der Welt hat. Dass es oft nur dann eine rasche, effiziente, dem Menschen entgegenkommende Behandlung gibt, wenn es Kontakte gibt, die weiterhelfen. Der KURIER fasst drei Beispiele, Probleme und Lehren des Buches daraus zusammen.