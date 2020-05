Eurofighter schwärmen aus

Bis zu dreimal täglich wird es in der kommenden Woche "knallen": Das Bundesheer führt von 26. September bis 7. Oktober in ganz Österreich mit Ausnahme von Wien und Vorarlberg Piloten-Trainings mit dem Eurofighter durch.



Der sprichwörtliche "Knall" resultiert aus der Geschwindigkeit, mit der sich dieses Flugzeug bewegt: Es fliegt schneller als der Schall, was bei Annäherung an diese Grenze zu Stoßwellen am Flugzeug führt. Dadurch steigt der aerodynamische Druck und baut bildhaft eine Mauer auf. Wird diese Schallmauer durchbrochen, kommt es zum Überschallknall. Die Geschwindigkeit beträgt dann 1200 bis maximal 2400 Stundenkilometer.



Geübt wird der Abfang eines Luftfahrzeugs in einer Höhe ab 12.500 Meter und vornehmlich im dünn besiedelten, alpinen Kernraum. Die genauen Routen werden kurzfristig in Kooperation mit der zivilen Flugsicherung festgelegt, wobei auch der zivile Flugverkehr berücksichtigt werden muss. Bei Schönwetter kann man die Abfangjäger sogar vom Boden aus beobachten.