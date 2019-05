Von der Nichtwählerin zur EU-Kandidatin

Neben all den Kandidaten, die in Österreich am 26. Mai auf dem Stimmzettel stehen werden, gibt es auch in Deutschland eine Österreicherin, die für das Europa-Parlament kandidiert. Die Ökonomin Daniela Platsch kandidiert hinter dem früheren griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis auf Listenplatz zwei von „Demokratie in Europa“.