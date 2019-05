Kurz will neuen EU-Vertrag, die FPÖ sucht die Nähe der AfD

Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) versuchte am Freitag zwei inhaltliche Akzente zu setzen. Der erste betraf den EU-Pakt von Lissabon: Angesichts der neuen Herausforderungen brauche es ein „Update“ des Reformvertrags, sagte Kurz in einem Interview mit Kleiner Zeitung, Presse und den Bundesländerzeitungen. „Es braucht einen neuen EU-Vertrag, der aktuelle ist nicht zeitgemäß.“

Kurz argumentiert so: Seit Beschluss des Lissabon-Vertrags 2009 habe sich in Europa viel verändert. „Wir hatten eine Schuldenkrise, eine Eurokrise, die Migrationskrise, die Klimakrise, das Brexit-Chaos.“

Konkret fordert der Kanzler verschärfte Sanktionen für „Mitglieder, die Schulden machen, Strafen für Länder, die illegale Migranten nicht registrieren und durchwinken, sowie harte Konsequenzen bei Verstößen gegen Rechtsstaatlichkeit und liberale Demokratie“.

Der Umbau solle möglichst bald nach der EU-Wahl angegangen werden. In Anspielung auf EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker meinte Kurz: „Ich bin allen dankbar, die für die EU viel geleistet haben. Was es braucht, ist ein Generationswechsel an der Spitze.“

Der zweite Akzent des Kanzlers betraf die Rechtsparteien: Zu ihnen ging Kurz am Freitag mit CSU-Chef Markus Söder auf Distanz.