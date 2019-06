EU-Wahl: Warum die Grünen 600.000 Euro liegen ließen

Grüne Vorsicht

"Wenn man wenig Mittel hat, was bei den Grünen gerade so ist, muss man eine Risikoabschätzung machen", erklärt Grünen-Wahlkampfleiter Thimo Fiesel dem KURIER. "Wir Grüne müssen ein bisschen vorsichtiger sein." Schließlich sei man im Bund immer noch außerparlamentarische Opposition, das drückt auf die Finanzen.

Dass die Grünen quasi 600.000 Euro an Rückerstattung - die einen noch effektiveren Wahlkampf ermöglicht hätten - liegen ließen, bedauere Fiesel nicht. "Wenn Steuergeld nicht ausgegeben wird, ist das ja auch kein Problem."

Ob Fiesel nach erfolgreichen Wahlkämpfen in Tirol und nun fürs EU-Parlament auch jenen für den Nationalrat leiten wird, sei noch offen, sagt er. Intern gilt das aber als fix.

SPÖ und FPÖ mit ähnlichen Kosten

Die Neos beziffern ihre Wahlkampfkosten übrigens mit 1,9 Millionen Euro. Die SPÖ nennt auf Nachfrage 3,5 Millionen, etwa dieselbe Summe sollen auch die Freiheitlichen investiert haben.

Die ÖVP will ihre Wahlkampfkosten in einigen Tagen präsentieren, man arbeite an der Endabrechnung. Die gesetzliche Grenze von 7 Millionen Euro wird dem Vernehmen nach unterschritten. Bei der Nationalratswahl haben die Türkisen mit knapp 13 Millionen Euro fast das Doppelte ausgegeben.