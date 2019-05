"Albtraum": Berlusconi warnt vor Sieg der Populisten

Der frühere italienische Premier Silvio Berlusconi warnt vor "Albtraum-Szenarien", sollten die populistischen Regierungskräfte Lega und Fünf-Sterne-Bewegung bei den EU-Wahlen am Sonntag an Stimmen zulegen. Italien drohe ein " Wirtschaftsdesaster" und eine Erhöhung des Steuerdrucks, sollte die Regierung in Rom weiterhin im Amt bleiben.

Bei der EU-Wahl sei eine Stimme für rechtspopulistische Parteien eine Verschwendung. "Auch wenn rechtspopulistische Parteien zulegen, werden sie eine Minderheit im EU-Parlament bleiben", sagte Berlusconi im Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Il Giornale" (Samstagsausgabe), die in seinem Besitz steht.

Die einzig sinnvolle Stimme sei eine für seine rechtskonservative Forza Italia, eine "verantwortungsbewusste und proeuropäische Kraft". Berlusconi warnte die Italiener auch davor, die sozialdemokratische PD (Demokratische Partei) zu wählen. Seit der Wahl des neuen Parteichefs Nicola Zingaretti im März sei die Partei noch stärker nach links gerückt, bemängelte Berlusconi.

49 Millionen Italiener sind am Sonntag zur Wahl jener 73 Vertreter aufgerufen, die das Land ins EU-Parlament entsendet. Die Wahllokale sind von 7.00 Uhr bis 23.00 Uhr geöffnet.