EU-Vergleich: Korruption in Österreich steigt

August 2010: Die OECD nennt Österreich "eine Korruptionsoase". Mai 2011: Transparency International rügt Österreich und führt das Land in einer Liste von 21 "Schwarzen Schafen".

Österreich, Hort der Korruption? Jein. Martin Kreutner, Leiter der Anti-Korruptionsakademie in Laxenburg und Ex-Chef der Polizei-internen Anti-Korruptionsbehörde im Innenministerium, sagt: "In Summe steht Österreich nicht schlecht da – im weltweiten Kontext im oberen Fünftel." Österreich falle aber auf den Kopf, "dass wir das Problem in den letzten Jahren nicht ernst genug genommen haben".

Transparency International und die EU-Kommission erheben regelmäßig, wie die Korruption und deren Bekämpfung in der Bevölkerung wahrgenommen werden. Der letzte "Eurobarometer", erhoben im Vorjahr, zeigt: In Österreich bejahen elf Prozent die Frage, ob im letzten Jahr Schmiergeld von ihnen erwartet oder gar offen verlangt wurde. Ein katastrophaler Wert: Österreich ist also fast auf Augenhöhe mit Italien; der EU-Schnitt liegt bei acht Prozent – in den Niederlanden ist es nur ein Prozent.

Ähnlich erschütternd sind die Antworten auf die Frage, ob Korruption im jeweiligen Land ein großes Problem sei: 80 Prozent der Österreicher sagen dazu "Ja". Das ist nicht nur mehr als im EU-Schnitt (74 Prozent), das ist im Vergleich zum vorletzten Barometer 2009 auch ein Anstieg um 19 Prozent. In keinem EU-Land ist dieser Wert schneller gewachsen. Für das Barometer werden 27.000 Personen in der EU befragt; auch in anderen Punkten schneidet Österreich bestenfalls durchschnittlich ab (Grafik).