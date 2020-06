EU-Politiker sparen bei sich selbst

Griechenland Was die hellenischen Politiker verdienen, darüber sind die Informationen spärlich. Der konservative Premier Antonis Samaras – so viel ist bekannt – gab laut Welt 2009 sein Vermögen mit 285.000 Euro an – bei einer belgischen Bank. Zusätzlich besaß er diverse Grundstücke. Immerhin kündigte Samaras an, auch die Politikergehälter im Zuge des großen Sparkurses einzuschrumpfen. Bei einer Kürzung von 30 Prozent bliebe unter dem Strich eine Ersparnis von mehr als einer Million Euro.

Spanien In Madrid kam es zuletzt bei Protesten gegen das 65-Milliarden-Sparpaket zu heftigen Ausschreitungen. König Juan Carlos will mit gutem Beispiel vorangehen, zumal er auch sein Image nach einer Elefantenjagd in Afrika aufpolieren muss. Er verzichtet freiwillig auf rund sieben Prozent seiner Apanage – ihm bleiben am Ende immerhin noch 272.000 Euro im Jahr übrig.

Deutschland Ausreißer in der Riege der Selbstgeißler ist ausgerechnet Sparkönigin Angela Merkel: Die Kanzlerin und ihr Kabinett beschlossen vor zwei Monaten eine Gehaltserhöhung für sich. Bis 2013 steigt ihr Gehalt in drei Schritten um 5,7 Prozent. Damit kommt Merkel auf 17.016 Euro. Es war die erste Erhöhung seit 12 Jahren. Zudem rangiert Deutschland im internationalen Vergleich ( Österreich s­iehe Grafik) immer noch auf hinteren Plätzen.