Ermittlungen gegen Prinzen-Begleiter

Wir ermitteln jetzt konkret gegen den Begleiter von Prinz Friso", berichtete Heinz Rusch, Sprecher der Staatsanwaltschaft Feldkirch, am Montag – drei Tage, nachdem der 43-jährige Sohn der niederländischen Königin Beatrix in Lech von einer Lawine verschüttet und lebensgefährlich verletzt worden war.

Zur Person des Begleiters machte Rusch keine Angaben. Allerdings war schon am Wochenende bekannt geworden, dass es sich dabei um Florian Moosbrugger handelt. Der 42-jährige Chef des Hotels Post in Lech, in dem die königliche Familie seit Jahrzehnten logiert, war mit Prinz Friso am Freitag bei Lawinenstufe 4 in den freien Skiraum im Bereich Litzen-Zugertobel eingefahren.

Beide waren mit Lawinenpiepsern ausgestattet, als sie vom Schneebrett mitgerissen wurden. Weil Moosbrugger zusätzlich einen Airbag trug, blieb er an der Oberfläche – weiter oben im Lawinenkegel – und setzte den Notruf ab.