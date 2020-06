Enthüllungen zum Tod Bin Ladens

Owen sieht dies anders: Von bin Laden sei keine Gefahr ausgegangen. Nach seiner Darstellung war Owen in der besagten Nacht der zweite Navy-Seal-Soldat, der in das Haus bin Ladens eindrang. Das Team soll die Treppen hinaufgestiegen sein, der vorangehende Soldat habe einen Kopf aus einer Tür im Obergeschoss hervorlugen gesehen. Owen will dann zwei schallgedämpfte Schüsse gehört haben: "Bop. Bop."

"Von meiner Position aus konnte ich nicht erkennen, ob sie das Ziel trafen oder nicht. Der Mann verschwand im dunklen Raum", so Owen. Die Gruppe habe dann das Zimmer gestürmt, wo sie zwei Frauen und bin Laden fand, der sich in einer Blutlache krümmte. Schließlich habe man so lange gefeuert, bis sich der Körper nicht mehr regte. Hinterher wurden in dem Zimmer auch zwei Waffen gefunden: ungeladen und unberührt.