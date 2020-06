Ennstal will Problembären loswerden

Die Stimmung unter elf betroffenen Schafbauern ist gereizt. Nahezu täglich finden sie in den Almgebieten über Donnersbachwald Kadaver von Tieren, die der Braunbär mit dem Code "KJ262" gerissen hat. Dabei sind noch längst nicht alle Weidegebiete auf 1000 Hektar abgesucht.

35 von 450 Schafen verendeten bisher qualvoll. "Der Bär tötet aus Jagdtrieb, nicht aus Hunger", beschreibt Christian Sulzbacher von der Bezirksbehörde Liezen. Lokalaugenschein des KURIER bei zwei Schafzüchtern. "Von uns aus gehört der Bär erschossen", befindet Karl Grießebner aus Moosheim. Alle 50 Meter habe ich Kadaver gefunden. Das ist doch nicht normal. Der Bär reißt den Tieren die Bäuche auf, frisst aber nichts."

Reinhold Reith aus Niederöblarn fordert rasche Lösungen: "Betäuben und abtransportieren – wohin auch immer. Ich sehe nicht ein, dass wir Bauern mit unserer Almbewirtschaftung nachgeben müssen. Die Wiesen im Tal sind gemäht, woher soll das Futter kommen?"

Ein Großteil der Schafe wurde abgetrieben. Mittwochabend wurde in Irdning eine Krisensitzung abgehalten. Bärenanwalt Jörg Rauer hatte keinen leichten Stand. Der Wildbiologe verdeutlichte: Abschießen sei ein absolutes No-go. Auch von einer Betäubung hält er nichts. "Wer würde diesen Bären schon haben wollen?" In einem Gehege könne das Tier, das seit Jahren in der freien Wildbahn lebt, nicht gehalten werden.