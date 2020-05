Endlich wird es wieder heiß

Das sommerliche Wetter soll auch am Wochenende halten. Am Samstag bleibt es sonnig und heiß, es wird aber zunehmend schwül. Im Tagesverlauf bilden sich über den Bergen einige Quellwolken und am Nachmittag muss man mit ein paar Regenschauern und Gewittern rechnen. Am häufigsten treten diese im Bergland auf, aber auch im Flachland kann es gewittrig werden. Die Nachmittagstemperaturen liegen bei 26 bis 33 Grad.



Sonnig geht es auch am Sonntag weiter. Im Tagesverlauf bilden sich allerdings erneut einige Regenschauer und Gewitter, die meisten über dem Bergland. Spätnachmittags zeichnen sich dann auch im Flachland ein paar Wärmegewitter ab. Am geringsten bleibt das Gewitterrisiko im Südosten. Bis zum Nachmittag steigt das Quecksilber auf 25 bis 33 Grad.