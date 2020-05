Eltern nach Tod des Kindes vor Gericht

Ja, aus heutiger Sicht hätte man anders entscheiden und Jakob in die Klinik bringen müssen", gestand eine 42-Jährige am Dienstag unter bitteren Tränen vor dem Innsbrucker Schöffengericht ein. Aber damals, seit klar war, dass ihr dritter Sohn an einem angeborenen schweren kombinierten Immundefekt (SCID) litt, "da war die Angst größer, dass sie ihn uns wegnehmen".



Nach einem kurzen Leben mit vielen Infektionen war Jakob am 6. März 2009 daheim gestorben. Im Alter von nicht einmal zweieinhalb Jahren.