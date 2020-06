Elsners Urlaub provoziert die Justiz

Die Geduld des Richters Christian Böhm scheint nun ausgereizt zu sein. Am Montag verkündete er in der Verhandlung, dass der von ihm mit einem Gutachten beauftragte AKH-Internist Prof. Günter Steurer dem 77-Jährigen sehr wohl Verhandlungsfähigkeit attestiert. Damit hat Elsner am Dienstag nach Pfingsten auf der Anklagebank Platz zu nehmen.

Dieser wurde von seiner Frau Ruth aber just an diesem Montag nach dem Zwischenstopp in Fuschl zur mehrwöchigen Erholungskur in eine Reha-Klinik nach Tirol chauffiert. Der Kardiologe Prof. Kurt Huber vom Wilhelminenspital hatte wegen der Verschlechterung des Gesundheitszustandes (ein Bypass soll verschlossen sein) dazu geraten und vor jeglicher Aufregung gewarnt. Elsners Anwalt Jürgen Stephan Mertens erklärte gegenüber dem KURIER, Elsner werde die Kur wegen des Gerichtstermins nicht unterbrechen.

Gerichtssprecher Christian Gneist sagt, es liege in der Hand des Richters, den Beschuldigten durch die Exekutive vorführen zu lassen. Woher auch immer. In seiner Ladung wurde Elsner bereits vorgewarnt, dass ihm das im Fall des ungerechtfertigten Ausbleibens blüht.

Elsner versucht inzwischen, das Gutachten von Steurer durch eine Anzeige wegen Befangenheit gegen den Internisten auszuhebeln. Dieser habe bereits mehrfach über ihn befunden, ohne auf das aktuelle Krankheitsbild einzugehen. Außerdem verfüge er über kein neurologisches Fachwissen.

Allerdings ist Elsner auch schon mit seinem Befangenheitsantrag gegen Richter Böhm abgeblitzt.