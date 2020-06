Elsner: Zur Kur statt vor Gericht

Anschließend erachtet Prof. Kurt Huber "engmaschige Kontrollen an unserer Spezialabteilung" für erforderlich. Sollten die medikamentösen Maßnahmen nicht erfolgreich sein, steht dem 77-Jährigen laut Kardiologen eine neuerliche Herzoperation bevor.

Dass Elsner wie vorgesehen am 29. Mai als Angeklagter in der Neuauflage des Bawag-Prozesses erscheinen wird, ist unwahrscheinlich (das Wiener Landesgericht hält daran aber vorerst fest und wartet auf ein Gutachten zur Verhandlungsfähigkeit). Prof. Huber stellt fest, dass "körperliche und emotionelle Belastungen bis auf Weiteres absolut zu vermeiden" sind. Wobei sich Elsner an die ärztlichen Ratschläge nicht ganz halten dürfte.

In höchster Aufregung teilt er nach wie vor Rundumschläge gegen die erste Bawag-Richterin und Ex-Justizministerin Claudia Bandion-Ortner sowie den Bawag-Ankläger Georg Krakow aus. Diese würden "eine Art Volksverblödung" betreiben.

Der neue Bawag-Prozess laboriert noch an einem weiteren Krankheitsfall: Elsners Nachfolger als Bawag-Generaldirektor, Johann Zwettler, sollte kommenden Montag in den Zeugenstand treten. Doch der 70-Jährige liegt im AKH. Dem Vernehmen nach leidet er an einer schweren Depression, sein Auftritt wurde auf 13. Juni verschoben.