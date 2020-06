Elgin: Sechs Monate wird Gas ausströmen

Das Definsterben vor der Südkküste der USA hält an. Einer Studie der US-Umwelt- und Wetterbehörde NOAA gibt es einen kausalen Zusammenhang mit der Ölpest vor zwei Jahren. Nach der Explosion der Bohrplattform " Deepwater Horizon" sprudelten aus dem Leck in 1500 Meter Tiefe fünf Monate lang insgesamt bis zu 780 Millionen Liter Erdöl in den Golf von Mexiko. Hunderttausende Tiere wie Meeressäuger, Fische, Pelikane und Schildkröten starben. Das ökologisch fragile Marschland ist nachhaltig kontaminiert. Seegras und Algen wachsen an manchen Stellen nur langsam nach. Eine braune Schicht bedeckt den Meeresboden um das Bohrloch – und beunruhigenderweise auch an weiteren Stellen:

Der US-Biologe Charles Fisher hat laut CNN herausgefunden, dass die Folgen der Ölpest viel schlimmer sind als angenommen. Das Öl hat selbst Korallen getötet, die Kilometer entfernt vom Bohrloch auf dem Meeresboden lebten. Fisher entdeckte elf Kilometer von der Unglücksstelle entfernt eine abgestorbene, mit schwarzem Schaum bedeckte Korallenkolonie. Er hält die große Distanz für sehr beunruhigend: Fisher geht davon aus, dass noch weitere Bereiche auf dem Meeresboden von Öl überzogen sind.

Es ist unklar, ob das braune Gift noch im Ökosystem ist. Schätzungen, welche Menge verdunstet ist oder von Bakterien zersetzt wurde, schwanken stark. Auch die Konsequenzen des Chemikalieneinsatzes sind nicht abzusehen: BP hatte knapp sieben Millionen Liter Corexit 9500 ins Meer gekippt, um das Öl aufzulösen.