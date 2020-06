Eine Woche in Gletscherspalte überlebt

Ich bin Bayer, und am liebsten wäre mir jetzt eine Halbe Radler", erklärte der 70-jährige Bergsteiger, als er nach sechs Tagen in einer schulterbreiten Gletscherspalte in der Innsbrucker Klinik nach seinem ersten Wunsch gefragt wurde.

"Ich fragte, warum er keine Maß will", berichtet Volker Wenzel, der stellvertretende Direktor der Anästhesie. "Da meinte er: Das wäre zu viel."

Vermutlich war es auch diese mentale Stärke, die dem Alpinisten aus Schmidmühlen (Kreis Amber-Sulzbach) das Überleben in 20 Metern Tiefe und Eis ermöglichte, bis Bergsteiger am Dienstag gegen 12.15 Uhr seine Hilferufe aus der Spalte am Längentalferner in der Schrankogelgruppe hörten.

"Als passionierter Bergsteiger war er gut trainiert, gut ausgerüstet und konnte sich gut organisieren", sagt Anästhesist Wenzel. So hatte sich der 70-Jährige sofort seine Tafel Schokolade rationiert, jeden Tag nur ein Stückchen gegessen und Gletscherwasser getrunken. "Und er hat nie die Hoffnung aufgegeben, dass er seine Familie wiedersieht."