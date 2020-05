Dubai: Neuer Richter für angeklagten Arzt?

Doch diese Gelegenheit könnte in noch weitere Ferne rücken. "Ich weiß nicht genau, was mich am Mittwoch erwartet", schildert Adelsmayr. Seine Anwältin konnte am Dienstag eruieren, dass es für den verhinderten Kadi einen Ersatz gibt, und dieser auch die Einvernahme erster Zeugen der Anklage plant. Das setzt voraus, dass der neue Richter den Fall übernimmt. Unter den Befragten wäre jener Mediziner, der den 52-Jährigen im Spital und bei der Justiz angezeigt hatte und laut dem Oberösterreicher der Drahtzieher hinter "einer Intrige" ist.



Erst dann wären die Entlastungszeugen und Adelsmayr selbst am Wort. Die mögliche Richter-Rochade könnte den ohnehin langwierigen Prozessverlauf aber auch gänzlich über den Haufen werfen.



Bisher hatte der 52-jährige Arzt nur Kurzauftritte vor Gericht: Anfang Juli bekannte er sich "nicht schuldig". Der Prozess wurde sofort vertagt. Einen Monat später endete die Verhandlung nach acht Minuten, die Adelsmayr schweigend und ohne Dolmetscher hinter einer Holz-Absperrung verbracht hatte. Der österreichische Botschafter urgierte einen Übersetzer, der Adelsmayr nun in Aussicht gestellt wurde.