Dubai: Arzt "will Unschuld beweisen"

Gegen mich findet in den Medien eine Hexenjagd statt." Der Tiroler Mediziner Eugen A. steht in den Vereinigten Arabischen Emiraten täglich in den Schlagzeilen - und zwar als "mutmaßlicher Mörder".



Wie berichtet, steht der 52-jährige Tiroler Intensivmediziner wegen Mordes in Dubai vor Gericht. Die Anklage wirft ihm vor, bei einem Patienten im Februar 2009 medizinische Fehler gemacht und Sterbehilfe angeordnet zu haben. "Absurd", nennt A. die Vorwürfe, die "medizinisch nicht haltbar" seien.



Im Hintergrund läuft auch ein diplomatisches Tauziehen. Ein Drahtseilakt, wie es hinter vorgehaltener Hand heißt. Zwar ist die Substanz der Anklage dünn. Im Außenamt heißt es aber, man müsse sich auch im Sinne von Eugen A. an die "rechtlichen Rahmenbedingungen halten". Mehr will man dazu nicht sagen.