Dubai-Arzt: Rückkehr mit Zweifeln im Gepäck

Außenminister Michael Spindelegger sagte ihm persönlich die volle konsularische Unterstützung zu. Die Rechtshilfe-Chefin des Außenministeriums, Elisabeth Ellison-Kramer, wird ihn zum Prozess begleiten. Abseits davon bekommt Adelsmayr viel Zuspruch. Ein Wildfremder schenkte ihm eine hölzerne Marienstatue, zig Briefe landeten in seinem Postkasten, ein Anrufer bot ihm gar an, direkt mit einem Emir zu verhandeln.



Der Bad Ischler hat keine schlechten Karten vor Gericht. "Die bisherigen Zeugen haben mich nicht belastet." Am Sonntag sind jener Arzt, der laut Adelsmayr die "Intrige" eingefädelt und die Anzeige erstattet hat, und eine Krankenschwester am Wort. "Ich habe gehört, dass auf die Zeugin Druck ausgeübt wird. Das bereitet mir Kopfzerbrechen", sagt der 52-Jährige. Erst später kommen seine Zeugen, er selbst und Gutachter zu Wort.



Läuft alles nach Plan, dann wird er am kommenden Dienstag bis zum nächsten Gerichtstermin heimkehren. Langsam wird das Geld knapp. Adelsmayr ist suspendiert, hat kein Einkommen, jedoch immense Ausgaben. "Ein paar Monate geht das noch." Dennoch bereitet er sich "gedanklich auf einen neuen Job vor". Ob dieser in Dubai sein wird, steht in den Sternen. "Es hängt alles vom Gesundheitszustand meiner Frau ab."