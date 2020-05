Dubai-Arzt für 20 Tage ein freier Mann

Der 52-Jährige stritt dies vehement ab, stand am Sonntag zum dritten Mal in einem Gerichtssaal der Dubai Courts und musste vor neun Wochen einen schweren Schicksalsschlag wegstecken. Seine Frau erhielt eine schlimme Diagnose. "Ich will heim, um meine schwer kranke Frau zu besuchen", erklärte der Bad Ischler. Am Dienstagvormittag läutete Adelsmayrs Handy: "Wollen Sie sich Ihren Pass abholen?"; "Dafür hab' ich sicher Zeit", antwortete Adelsmayr.



Die Frohbotschaft am Telefon überbrachte Elisabeth Ellison-Kramer, die Rechtshilfe-Chefin im Außenministerium. Sie vermittelt zum zweiten Mal in Dubai - diesmal mit Erfolg. Nach einem finalen Gespräch mit dem Kabinettschef des stellvertretenden Emirs händigte der Oberstaatsanwalt ihr und dem österreichischen Botschafter den konfiszierten Pass des Arztes aus.



Der heikle Justizfall beschäftigte hohe politische Kreise: Der Bundespräsident erklärte ihn zu einem "humanitären Notfall"; Außenminister Michael Spindelegger führte am Rande der UN-Konferenz in New York ein "gutes Gespräch" mit seinem Pendant aus dem Wüstenstaat. Spindelegger verkündete auch am Dienstag die Heimkehr des Mediziners.