Dubai: Adelsmayr entlastet, von Pleite bedroht

Einen langen Atem und viel Geld - genau das braucht Eugen Adelsmayr, 52, um das Gerichtsverfahren in Dubai durchzustehen. Während sich der Prozess wegen Mordes an einem Patienten für den Mediziner aus Bad Ischl positiv entwickelt, schrumpfen mit fortschreitender Dauer seine finanziellen Ressourcen. "Eine Zeit geht es noch", erklärt Adelsmayr. Und dann?



Wie berichtet, legt der Staatsanwalt dem 52-Jährigen zweierlei zur Last: Er soll den Patienten falsch behandelt und eine Order ausgegeben haben, wonach dieser nicht mehr reanimiert werden soll (Anm.: der Zweitangeklagte soll die Order ausgeführt haben). Beides führte in den Augen des Anklägers zum Tod. Die Strafdrohung beträgt zwischen drei Jahre Haft bis zur Todesstrafe. In der sechsten Prozessrunde am Sonntag war erstmals die Verteidigung am Zug. Zwei Zeugen schilderten ihre Sicht der Dinge. Fazit: Die beiden Ex-Kollegen entlasteten Adelsmayr. Voraussichtliche Fortsetzung: 14. Dezember.