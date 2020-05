DSK-Gattin als "Frau des Jahres"

Eine von vier Befragten bewertete Anne Sinclair als „mutige Frau“, die ihrem Mann in stürmischen Zeiten zur Seite stand. „ Anne Sinclair ist für die Frauen eine Heldin und eine Anti-Heldin“, sagt Veronique Morali von Terrafemina.com, die damit wirbt, dass die Website „anders zu Frauen spricht“.

„Ich finde das bestürzend, unglaublich sogar, dass sie eine politische Frau erster Ordnung wie Währungsfondschefin Christine Lagarde übertrumpft“, sagte die grüne Spitzenkandidatin bei den Präsidentschaftswahlen, Eva Joly. „Ich finde es traurig, es spricht für eine Vorstellung des Lebens und eines Verhältnisses von Mann und Frau, das sehr, sehr überholt ist.“ Ein Kommentar im Nouvel Observateur kommt zu demselben Schluss: „Hier hat sich das Klischee – das des Mannes, getrieben von anzüglichen Affären – in der Moment-Aufnahme der Umfrage durchgesetzt.“

Anne Sinclair gilt als die tapfere Ehefrau, die trotz ihres ererbten Reichtums, ihrer Intelligenz und Herzlichkeit an der Seite eines Mannes ausharrt, der gute Chancen gehabt hätte, Präsident der Republik zu werden. In Umfragen schlug Sinclair sogar Carla Bruni in der Beliebtheit als Premiere Dame.

Christine Lagarde schien vielen fast zu erfolgreich. Bereits als Mädchen war sie eine der besten Synchronschwimmerinnen des Landes. Sie leitete eine internationale Rechtsanwaltskanzlei in Chicago. Sie ist mit einem Unternehmer aus Marseille liiert und gilt als eine der bestangezogenen Frauen der Welt.