Diplomatenpass: Weiter alte Regeln

Wer einen Diplomatenpass hat, wird noch länger damit Grenzen überschreiten dürfen. Grund: Entgegen den Erwartungen von SPÖ und ÖVP scheiterte am Mittwoch die Novelle des Passgesetzes im Innenausschuss des Parlamentes am Widerstand der Opposition. Für Donnerstag war der Beschluss im Plenum geplant. Binnen dreier Monate nach Inkraft-Treten des Gesetzes wären all jene Dokumente eingezogen worden, die den neuen Regeln nicht entsprechen.