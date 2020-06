Diese Frau hat ein Herz für Inder

Vor zwanzig Jahren hat sie dem Wunsch des Inders nachgegeben und wie jeder europäische Neuankömmling in Indien erfahren, was Verkehrschaos wirklich bedeutet: Gegen einen stinknormalen Morgenstau in Mumbai oder Delhi herrschen auf der Wiener Südost-Tangente zur Primetime oder auf der Tauernautobahn am ersten Tag der Sommerferien geradezu geordnete Verhältnisse.

Inzwischen hat sich einiges bewegt: „Wir haben etliche indische Fahrlehrer ausgebildet. Und die haben im Schneeballsystem weitere Fahrlehrer eingeschult." Wie viele Inder dank ihrer Hilfe bisher das Autofahren gelernt haben? Susanne Ebner zuckt kurz mit den Schultern, dann sagt sie: „Sicher mehr als eine Million – und das in nur fünf Jahren." Was bei einer Milliarde Menschen im Land noch einiges an Potenzial offen lässt.

Die Frau am Steuer einer erfolgreichen Exportfirma (elf Mitarbeiter in Wels, 63 Trainer und Sachverständige in Indien) lächelt: „Wenn man es mit der indischen Philosophie betrachten will, dann würde ich sicher noch vier Leben brauchen." Für die Minimal-Ausbildung der indischen Autofahrer wären laut Studien weitere 500.000 Fahrlehrer nötig.

Ebner möchte auch mit einem alten Vorurteil brechen: „Inder sind nicht von Geburt die schlechteren Autofahrer. Vielen fehlen aber ganz einfach grundlegende Informationen." Es sei daher weitaus dümmer, in Österreich mit überhöhter Geschwindigkeit aus einer scharfen Kurve zu fliegen. „Niemand kann bei uns sagen, dass er nicht gehört hat, was da passiert."