Die wahre „Reichskristallnacht“: Was im November 1938 passierte

Man schrieb das Jahr 1938, und das Leben der Juden war schon seit jenem 12. März, als Hitler in Österreich einmarschierte, ein ganz anderes gewesen als je zuvor. Doch mit dem 9. November kam alles noch viel schlimmer, als man es sich je hätte vorstellen können. „ Reichskristallnacht“ nannten die Nationalsozialisten jene Nacht, in der die Synagogen, Geschäfte und Wohnungen all derer brannten, die sie als „nichtarisch“ bezeichneten. Viele starben, wurden verletzt, verhaftet.

Ein damals schon alter Herr hat mir vor etlichen Jahren von jener Nacht erzählt. Herr Weiss, so hieß er, war im November 1938 dreizehn Jahre alt, er wohnte in der Wiener Leopoldstadt und ging dort zur Schule. „Wir blieben am 10. November zu Hause“, sagte er, „weil uns die Nachbarn gewarnt hatten, auf die Straße zu gehen.“ Er stand mit seinen Eltern am Fenster der Wohnung in der Großen Sperlgasse, sah die Rauchschwaden der brennenden Häuser, hörte das Klirren der Scheiben, beobachtete die aus HJ-Burschen, SA-Leuten und Zivilisten mit Hakenkreuzfahnen bestehenden Rollkommandos, die in Lastautos plündernd durch die Straßen fuhren und Männer wie Frauen, die sie für Juden hielten, zusammenfingen.