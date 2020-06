Die Straße als Kampfzone

Vielleicht fuhr er zu langsam. Oder zu weit in der Mitte. Agron Seji, 37, weiß nur mehr, wie ein weißer Ford Galaxy an seinem Auto vorbeiraste und ihn mit quietschenden Reifen auf der Raxstraße ausbremste. Der Fahrer vor ihm drosch auf ihn ein, vor seiner Familie, mit Fäusten, danach mit einer Axt. Geistesgegenwärtig riss der Maurer seinen linken Arm hoch, federte den Axt-Schlag ab, bevor ihn das Beil am Kopf traf. "Er hätte mich fast umgebracht", erzählt Seji. Seit dem Vorfall vor zwei Wochen in Wien-Favoriten fahre "die Angst im Auto mit".

Geschichten wie jene von Agron Seji häufen sich (siehe rechts) . Ähnlich erging es Robert O., der in Wien-Favoriten vor drei Wochen niedergestochen worden war.

Der Asphalt wird zunehmend zur Kampfzone, heißt es seit rund 15 Jahren. Und der Trend, sagen Verkehrspsychologen, halte an.

Zahlen über aggressives Verhalten von Pkw-Lenkern, die dies belegen würden, gibt es in Österreich nicht. Das liegt in der Natur der Sache: Die Spezies Autofahrer ist egozentrisch. Vieles wird viel zu rasch als Provokation gedeutet. "Man kann aber aus einem Verhalten nicht automatisch auf ein Motiv schließen", sagt Verkehrspsychologin Lilo Schmidt. Ein Beispiel: Ein Radfahrer benutzt die Fahrbahnmitte. Der Gedanke des Autofahrers: "Das ist ein Scherz, weg da!" Jener des Radfahrers: "Hauptsache, ich krieg’ keine Autotür ab!"

Ein Dilemma für die Wissenschaft: Beobachtungen sind damit obsolet, und in Interviews sind ehrliche Antworten so selten wie vorausschauende Autofahrer.

Schmidt, ein Urgestein der Verkehrspsychologie, fasst die These weiter: "Der Zustand der Gesellschaft spiegelt sich im Straßenverkehr wider." Die Kosten steigen, der Druck im Job ebenso, die Krisenstimmung ist allgegenwärtig.

Warum aber Erwachsene für zehn Meter asphaltiertem Vorsprung ihr Leben riskieren, liegt auch in der Psyche jedes Einzelnen. Je wichtiger einem Fahrer der Pkw ist, umso empfindlicher reagiert er. Zwar ist das Auto als Statussymbol angekratzt (Stichwort: Ökokrise). Für viele besteht aber eine unerschütterliche Liebe zum Getriebe. Oft fehle Bestätigung in der Familie oder im Beruf, sagt Schmidt. "Es ist eine gute Gelegenheit für eine Machtdemonstration."