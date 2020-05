Die Sorgen der Österreicher

Auch der Robert hat sich umstellen müssen. Der Robert ist Zahnarzt in der Wiener Innenstadt und lebt wie schon sein Vater nicht nur, aber vor allem von der guten Lage seiner Ordination. Im Jahr 2001 war der Herr Doktor noch ein moderner Performer.



Die Sozialforscher haben ihn jetzt auf Performer kastriert. Was das weniger gespreizt, dafür konkret bedeutet? Auch der Robert ist zehn Jahre älter geworden. Hat jetzt Familie. Hat daher seinen 911er-Porsche gegen einen Treibstofffresser namens Cayenne getauscht.



"Die Welt hat sich seit 9/11 verändert. Auch in Österreich hat man darauf reagiert", erklärt Bertram Barth, Geschäftsführer des Integral Markt- und Meinungsforschungsinstituts. Barth hat am Mittwoch in Wien die aktuelle Sinus-Milieu®-Studie für Österreich präsentiert. Diese will einen Eindruck der Wertorientierungen und Lebenseinstellungen der Österreicher vermitteln. Unterm Strich: viel Theorie, viele Prozentzahlen und zehn als Blasen dargestellte Milieus in einem Diagramm.