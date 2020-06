Die Firma Darbo zahlt die Löhne nach

Das sind ja so nette Burschen, so menschlich, das hätte ich mir nicht erwartet", sagt das ehemalige Heimkind Christine J. Sie war Ende der 1970er-Jahre in der berüchtigten Erziehungsanstalt St. Martin in Schwaz in Tirol und arbeitete einige Monate außerhalb der Heimmauern für den Marmeladen- und Fruchtsaft-Konzern Darbo.

Die "netten Burschen" sind Martin Darbo und einer seiner Brüder. Sie leiten das Familienunternehmen und waren am Mittwoch bei Christine J. zu Gast. "Es kann nicht sein, dass jemand umsonst für uns gearbeitet hat", sagte Martin Darbo bereits vergangene Woche im KURIER-Interview.