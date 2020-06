Die Autofahrerin

Ich habe meine Meinung ein bisschen geändert. Seit in Wien die kritische Rad-Masse erreicht wurde, sind die strampelnden Stadtbewohner auch nix Besseres als schlichte Verkehrsteilnehmer, die verzweifelt um ihren Rang in der Asphalt­hierarchie kämpfen. Und das zuweilen mit allen Mitteln. Das Problem ist: Viele der Biker sehen sich als Opfer der Straße – schwach, in der Minderzahl, zu gut für diese Welt. Feindbild verzweifelt gesucht – und auch schon gefunden: die Depperten in ihren Autos.

So geschah es, dass mich in den letzten zwei Jahren fünf Radikal-Radler nicht nur verbal zur Sau gemacht haben, sondern auch Hand an mein Auto legten. Und nein – ich habe gar nix Böses getan, ich bin denen in einer 30er-Zone "nur zu omi­mäßig gefahren". Bei einem der Renitenten dachte ich gar, der springt jetzt von seinem Rennradsattel direkt auf meinen Schoß, um mich abzuwatschen. Das zum Thema Umwelt-Freundlichkeit.

Pech? Mag sein. Aber ich beobachte beim Typus Radfahrer die Arroganz des vermeintlichen Weltverbesserers, der ein Feindbild braucht, um seine Existenz zu rechtfertigen. Ja, das klingt böse. Aber viele – selbstverständlich nicht alle – Radfahrer mutieren zu Psychopathen, sobald sie in ihrem Sattel sitzen.