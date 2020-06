Deutschland wichtigster Handelspartner Österreichs

Deutschland ist bereits seit Jahrzehnten der mit Abstand wichtigste rot-weiß-rote Handelspartner. Im Vorjahr exportierte Österreich Waren im Wert von 122 Milliarden Euro ins Ausland. Davon gingen 38 Milliarden allein nach Deutschland. Der zweitwichtigste Handelspartner Italien folgt mit Respektabstand (7,6 Milliarden Euro). Die Importe von Deutschland nach Österreich betrugen 2011 rund 50 Milliarden Euro.

In Deutschland besonders gefragt sind heimische Erzeugnisse aus der Kfz-Zulieferindustrie. Michael Scherz, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in München, gibt ein Beispiel: „Zwei Drittel aller BMW-Motoren werden in Steyr produziert." Auch das Opel-Motorenwerk in Wien-Aspern ist in Deutschland sehr gut angeschrieben. „Insgesamt sind die von uns gelieferten Kfz-Teile mehr wert als die aus Deutschland importierten Autos", verrät Scherz.