Deutschland: Jakobs Mörder entschädigt

Im Vorjahr stellte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte fest, dass die Drohungen der Polizei eine "unmenschliche Behandlung" darstellen. Das Frankfurter Gericht stellte am Donnerstag fest: Das Vorgehen der Ermittler sei eine "schwerwiegende Rechtsverletzung" und könne nicht auf andere Weise befriedigend ausgeglichen werden als durch die Zahlung einer Entschädigung, sagte der Vorsitzende Richter Christoph Hefter. Beide Polizisten hätten mit ihren Drohungen vorsätzlich gehandelt und nicht alle übrigen Wege ausgeschöpft, um Gäfgen zum Reden zu bringen. Der Richter: "Bei dieser Beurteilung ist es gänzlich unerheblich und darf schlechthin nicht berücksichtigt werden, dass der Kläger zuvor eine Straftat begangen hat. Das Recht auf Achtung seiner Würde kann auch dem Straftäter nicht abgesprochen werden, mag er sich auch in noch so schwerer und unerträglicher Weise gegen die Werteordnung der Verfassung vergangen haben." Eine Schmerzensgeldforderung Gäfgens wies das Gericht ab. Gäfgen muss die Prozesskosten zahlen.