Deutschland: Geschäfte mit Spenderorganen

Im Organspende-Skandal in Deutschland gibt es neue Vorwürfe: Wie die Frankfurter Rundschau berichtet, werden immer mehr Spenderorgane an der offiziellen Warteliste vorbeigeschleust. Jedes vierte Herz, jede dritte Leber und jede zweite Bauchspeicheldrüse werden direkt von den Krankenhäusern an selbst ausgesuchte Patienten vergeben. Vor zehn Jahren sei der Anteil der im sogenannten beschleunigten Vermittlungsverfahren vergebenen Organe noch unter zehn Prozent gelegen, heißt es in dem Bericht.

Dieses Verfahren soll dann angewendet werden, wenn Organe von älteren oder kranken Spendern zur Verfügung stehen, für die es nur wenige geeignete Empfänger gibt. Unter Experten gilt es jedoch als anfällig für Manipulationen. Eugen Brysch, der Vorstand der Patientenschutzorganisation Deutsche Hospiz Stiftung, sprach gegenüber der Frankfurter Rundschau von einer "Einflugschneise für Manipulationen". Er forderte Aufklärung darüber, wie der Anstieg der im beschleunigten Verfahren vergebenen Organe zustande gekommen sei.