Der Watergate-Krimi

Der Präsident war nun derart angeschlagen, dass die USA in eine Verfassungskrise schlitterten, die das Repräsentantenhaus – inklusive der Stimmen der Republikaner – veranlasste, ein Impeachment-Verfahren einzuleiten, dessen Ziel die Absetzung Nixons war. Dem kam Nixon am 9. August 1974 zuvor, indem er als erster US-Präsident zurücktrat.

Es war von Anfang an klar, dass sich die Journalisten Woodward und Bernstein auf einen Informanten mit erstklassigen Quellen berufen konnten. Sein Name blieb 33 Jahre lang geheim, er war in der Öffentlichkeit unter dem Decknamen "Deep Throat" bekannt. Erst im Mai 2005 erklärte Mark Felt, zum Zeitpunkt der Watergate-Ermittlungen zweiter FBI-Direktor, dass er "Deep Throat" sei und Woodward regelmäßig in einer Tiefgarage traf, um ihn mit Geheimdienstmaterial zu versorgen. Woodward bestätigte dies.