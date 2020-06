Der Tod lauert auf den Bergen

Wandern ist gesund, sagen die Ärzte. Es verbessert die körperliche und geistige Fitness, beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor und verringert Depressionen. Wandern ist gefährlich, manchmal sogar tödlich, sagt die Statistik.

Im Jahr 2011 stiegen die Alpinunfälle eklatant an – von 7165 im Jahr 2010 auf 8180. Das ist der höchste Wert seit Beginn der statis­tischen Erfassung vor mehr als 20 Jahren. Jedes Jahr sterben in Österreichs Bergen 300 Menschen, die meisten tödlichen Unfälle passieren beim Wandern. Im vorigen Jahr waren es 111 Menschen.

Derzeit muss die Berg­rettung oft mehrmals täglich ausrücken, um in Not geratenen Menschen zu Hilfe zu eilen.

Am Dienstag stürzte eine 62-Jährige in Osttirol 50 Meter ab und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Einen Tag später fiel ein Neunjähriger bei der Burg Hohenwerfen ( Salzburg) von einem Waldweg in die Salzach und wird seitdem vermisst.

Ebenfalls am Mittwoch verlor eine Deutsche auf einem eigentlich leichten Wanderweg im Kleinwalsertal in Vorarlberg das Gleichgewicht und stürzte über eine Felswand 30 Meter in die Tiefe. Sie starb an der Unfallstelle.

"Wir hatten heuer Wochen mit 40 Einsätzen", berichtet Maria Riedler von der Salzburger Bergrettung. Ursprünglich sei die Organisation entstanden, um in Not geratenen Bergkameraden zu helfen, "doch jetzt retten wir fast nur noch Touristen", sagt Riedler.